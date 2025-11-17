WM-Quali-Showdown in Wien! Punkt reicht ÖFB-Team gegen Bosnien

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Dienstag das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der ÖFB-Auswahl gegen Bosnien-Herzegowina schon ein Punkt, um Endrang eins in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren. Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien gewinnen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen.

Teamchef Ralf Rangnick berichtete am Montag auf der Abschlusspressekonferenz von großer Vorfreude auf die Partie. „Die Jungs sind hochmotiviert, wir alle sind hochmotiviert und können es kaum erwarten, dass dieses Spiel gespielt wird.“ Auf die Frage, ob das Duell mit Edin Dzeko und Co. das wichtigste seiner Amtszeit sei, antwortete der Deutsche: „Es ist auf jeden Fall das wichtigste Spiel seit der EURO.“

In der unmittelbaren Vorbereitung setzt Rangnick auf zusätzliche Reize. „Wir versuchen immer, der Mannschaft nicht nur den taktischen Matchplan mitzugeben, sondern auch im emotionalen Bereich etwas mitzugeben, was mit dem jeweiligen Spiel zu tun hat.“ Ins Detail ging der 67-Jährige bei diesem Thema nicht.