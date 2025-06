„Wollen weitere Erfolge“: Sturm startet mit nächster Titel-Mission in die Vorbereitung

Bei großer Hitze ist am Montag Meister Sturm Graz ins Training eingestiegen. Coach Jürgen Säumel fehlten noch Profis wie William Böving oder Tochi Chukwuani, die bei der U21-EM spielten. Von den Neuen standen Axel Kayombo, Filip Rózga und Kristjan Bendra am Platz.

„In den nächsten Wochen gilt es, unsere Spielidee weiterzuentwickeln und den physischen Grundstock für Erfolge zu schaffen“, sagte Säumel, der weiter auf Stefan Hierländer zählen kann und einen neuen Co hat.

Der 41-jährige Martin Lassnig, der zuletzt bei Austria Klagenfurt Co-Trainer war, ersetzt den aus privaten Gründen scheidenden 37-jährigen Michael Madl. „Familie steht über Fußball“, meinte Säumel, mit Lassnig habe man aber einen „ehrgeizigen Mann dazugewonnen“. Auf das Trainerteam warten zahlreiche Aufgaben. „Wir sind ehrgeizig und wollen weiter Erfolge erzielen. Als amtierender Meister wird man der Gejagte sein. Wir werden aber unsere Hausaufgaben bestmöglich abarbeiten“, gab Säumel als Devise vor.

Jatta wieder im Training

Erste Grundlagen wurden bereits am vergangenen Freitag und Samstag mit einer umfassenden Leistungsdiagnostik sowie medizinischen Testungen am LKH West gelegt.

„Ziel war, das Training in den kommenden Wochen ideal auf die Spieler abstimmen zu können“, erklärte Säumel. Während am Montag der zuletzt verletzte Seedy Jatta ebenso mittrainierte wie die Teamstützen Jon Gorenc Stankovic, Otar Kiteishvili und Tomi Horvat, stoßen einige Profis erst in den kommenden Tagen zur Mannschaft. Niklas Geyrhofer und Alexandar Borkovic werden nach ihren Verletzungen nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Sturm-Neuzugang Kayombo: „Will performen und Titel gewinnen“

Weitere Rückkehrer nächste Woche

Dann sollen auch die zuletzt verliehenen Bryan Teixeira (Magdeburg) und Szymon Wlodarczyk (Salernitana) wieder in Graz sein. Neben Böving und Chukwuani fehlten noch die Außenverteidiger Max Johnston und Arjan Malic (noch im Urlaub) sowie die Neuzugänge Tim Oermann (U21-EM) und Julius Beck (Urlaub).

Laut Säumel dürfte sich auf dem Spielersektor bei den Steirern noch etwas tun. Das kann sowohl Zu- als auch Abgänge betreffen. „Wir wollen die Mannschaft zusammenhalten, aber natürlich erweckt Erfolg auch das Interesse bei anderen Clubs. Wir sind auf etwaige Abgänge gut vorbereitet“, sagte der 40-Jährige. Sturm-Sportchef Michael Parensen wiederum erklärte, es gebe „im Moment keine konkreten Anfragen anderer Vereine für Spieler von Sturm Graz“. Er sei überzeugt, „dass wir einen sehr guten Kader haben“.

Interesse wird den Grazern am englischen Stürmer Nathan Butler-Oyedeji von Arsenal nachgesagt, eine Leihe des 22-Jährigen steht zur Debatte.

Grgic über Gerüchte: „Mache einfach meinen Job am Platz“

Hierländer bleibt an Bord

Erhalten bleibt dem Club Kapitän Hierländer. Der 34-Jährige verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr samt Option. Die Verhandlungen hätten etwas länger gedauert als erwartet, meinte Hierländer. „Aber wir hatten gute, angenehme Gespräche. Es war sehr wertschätzend. Meine primäre Aufgabe ist es, eine gute Rolle in der Mannschaft zu spielen, die meiner DNA entspricht.“ Der Routinier wird also auch künftig als Führungs- und Wechselspieler gefragt sein.

Hierländer bleibt bei Sturm: „Bin weiter ein Führungsspieler“

Am Samstag wartet auf Sturm das erste von mehreren geplanten Testspielen (Gleisdorf), am 7. Juli geht es für eine Woche ins Trainingslager. Am 19. Juli ist ein freundschaftliches Duell mit dem Hamburger SV angesetzt.

(APA)/Bild: GEPA