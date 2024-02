Zweistellig! WSG feiert Schützenfest im letzten Winter-Testspiel

Die WSG Tirol hat sich in ihrem letzten Winter-Testspiel für den Frühjahrsauftakt am Wochenende warmgeschossen. Das Team von Trainer Thomas Silberberger holte in einer kurzfristig angesetzten Partie gegen den Regionalligisten FC Kufstein einen 10:0-Sieg.

Die Treffer für die Tiroler erzielen Stefan Skrbo, Gercaliu (Eigentor), Denis Tomic (2x), Osarenren Okungbowa, Nik Prelec, Bror Blume, Moritz Hupfauf, und Justin Forst (2x).

Die WSG – aktuell Tabellenvorletzter in der Bundesliga – startet am kommenden Sonntag gleich mit einem richtungsweisenden Spiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau ins Frühjahr (ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).

Bild: WSG Tirol