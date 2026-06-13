Xhaka und Schweiz „bereit“ für „beste WM aller Zeiten“

Bei einer Endrunde waren die Schweizer bislang höchstens bis ins Viertelfinale vorgestoßen, bei der vergangenen WM 2022 in Katar war im Achtelfinale gegen Portugal Schluss gewesen. Aus der bitteren 1:6-Pleite habe man „Lehren“ gezogen, betonte Trainer Murat Yakin. Man sei „vier Jahre erfahrener“ sowie „um einiges besser und breiter aufgestellt“ als damals.

Angesprochen auf die Aussage des katarischen Nationaltrainers Julen Lopetegui, der die Schweiz als „eine der besten Mannschaften“ in dem Turnier bezeichnet hatte, reagierte Yakin mit einem Schmunzeln. Der Spanier sei „ein Fuchs, wenn er solche Aussagen macht“, sagte der 51-Jährige. „Wir wissen um unsere Qualität“, erklärte Yakin, doch das Auftaktspiel sei auch immer „ein Willensspiel“.

Dass Schlüsselspieler Breel Embolo aufgrund von Visum-Problemen später zur Mannschaft gestoßen war, bereitet Yakin dabei keine Sorgen. „Er ist für uns enorm wichtig, er braucht nicht viele Chancen, um ein Tor zu erzielen – er wird frisch sein.“

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(SID)/Beitragsbild: Imago