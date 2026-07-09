Zuletzt in Italien: GAK holt Ex-Austrianer

Offiziell! Der GAK verpflichtet Innenverteidiger Petar Markovic. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Grazern einen Dreijahresvertrag und kommt vom italienischen Erstligisten FC Bologna.

Markovic wurde in der Akademie der Wiener Austria ausgebildet und wechselte im Sommer 2024 nach Bologna. In der vergangenen Saison lief er für die U20 der Italiener auf und kam auf 17 Einsätze. Zudem stand er einmal im Serie-A-Kader, blieb jedoch ohne Einsatz.

Für Österreichs U19-Nationalteam absolvierte Markovic sieben Länderspiele.

„Mit Petar konnten wir ein großes Nachwuchstalent von unserem Weg überzeugen und für die nächsten drei Jahre fix von Bologna verpflichten. Mit seinen 1,94 m bringt Petar Größe und Kopfballstärke mit, er kann aber auch richtig gut ‚kicken‘. Auch wenn er hinter unseren gestandenen Innenverteidigern als Herausforderer reingeht, traue ich ihm sehr schnell einen großen Entwicklungsschritt zu“, so GAK-Sportdirektor Tino Wawra.