Zuletzt sieglos: Rapid will Hartberg diesmal in die Knie zwingen

Rapid hofft auf einen Heimerfolg gegen Hartberg.

Für die seit drei Partien sieglosen Rapidler wäre alles andere als ein Heimerfolg über Hartberg eine Enttäuschung, wie Trainer Johannes Hoff Thorup betonte. „Wenn wir um die vorderen Positionen mitspielen wollen, müssen wir gewinnen“, sagte der Däne. Sein Club tritt nach Ablauf der Teilsektorsperre erstmals seit dem 2:0 gegen den WAC am 21. Februar in einem komplett geöffneten Allianz Stadion an. Bis Dienstagmittag waren etwa 16.500 Tickets abgesetzt, für das Sonntag-Heimmatch gegen Salzburg aber schon 21.000.

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Rapid gegen Hartberg vor „Muss-Sieg“

Rapid (24 Punkte) liegt derzeit als Vierter hinter Sturm Graz (28), dem LASK (26) und Salzburg (25), aus den ersten fünf Meistergruppen-Partien schauten acht Zähler heraus. „Wir hätten gerne zwei, drei Punkte mehr“, gestand Hoff Thorup. Immerhin gebe es eine klare Steigerung im Vergleich zu den ersten Matches dieses Jahres. „Ich sehe eine große Entwicklung.“ Um diesen Trend fortzusetzen, würde sich der Trainer einen Impulsvortrag von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wünschen. „Er ist Boss einer großen Organisation und regelmäßig unter Druck. Es könnte interessant sein, Inspiration von außen zu erhalten“, meinte Hoff Thorup.

Sein Hartberger Trainerkollege Manfred Schmid muss das Spiel aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen, was dem Optimismus von Stürmer Lukas Fridrikas aber keinen Abbruch tut. „Auswärts in Wien wird es sicher nicht einfach, aber wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen, alles investieren, füreinander fighten und mutig Fußball spielen, ist definitiv etwas möglich“, meinte der 28-Jährige.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.