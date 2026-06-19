Zum Trainingsstart: Veränderungen im Altach-Trainerteam

Beim SCR Altach steht die erste Sommervorbereitung unter Cheftrainer Ognjen Zaric an. Im Trainerteam des 37-Jährigen, der nach Sky-Infos kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, gibt es einige Veränderungen.

Auf mehreren Positionen im Trainerstab gibt es bei den Vorarlbergern Neuzugänge. Joel Untersee kommt von der U19 des FC Winterthur zu den Altachern und wird ab der kommenden Saison als Co-Trainer tätig sein. Mit Niels Brendel ist auch ein neuer Athletiktrainer mit an Bord.

Keine Veränderungen gibt es bei Videoanalyst Maximilian Matten und dem Torwart-Trainerteam um Sebastian Brandner und Martin Kobras. Auch Co-Trainer Louis Mahop bleibt Altach erhalten, wie auch Teammanager Oliver Jakob.

Nicht mehr Teil des Altacher Trainerstabs ist hingegen Ex-Stürmer Atdhe Nuhiu. Der Abschied des 36-Jährigen vom SCRA wurde Ende Mai bereits offiziell.