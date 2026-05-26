Offiziell: Atdhe Nuhiu verlässt Altach

Atdhe Nuhiu wird in der Saison 2026/27 nicht mehr Teil des Trainerteams des SCR Altach sein. Nach insgesamt fünf Jahren beim SCRA trennen sich die Wege zum Saisonwechsel.

Der ehemalige Stürmer wechselte im Sommer 2021 ins Rheintal, entwickelte sich rasch zum Publikumsliebling und übernahm eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Herbst 2024 blieb Nuhiu dem Klub als Co-Trainer erhalten.

Nuhiu behält Altach im Herzen

„Ich möchte mich von ganzem Herzen bei den Fans, der Vereinsführung und dem gesamten Team hinter den Kulissen für die unvergesslichen Jahre im Ländle bedanken. Wir haben gemeinsam emotionale Höhen und Tiefen durchlebt, die mich sowohl als Spieler als auch als Trainer tief geprägt haben. Der SCR Altach wird für immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben, und ich wünsche dem Club für die Zukunft nur das absolut Beste„, wird Nuhiu in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

Bild: GEPA