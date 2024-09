Zuversicht bei ter Stegen: „Fühle mich positiv und stark“

Der schwer verletzte deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat sich für zahlreiche Genesungswünsche bedankt und blickt zuversichtlich nach vorne.

„Ich fühle mich positiv und stark, jetzt fokussiere ich mich auf meine Genesung“, schrieb der Profi des FC Barcelona am Dienstag in den Sozialen Medien. Der Keeper hatte am Sonntagabend beim 5:1 des spanischen Tabellenführers beim FC Villarreal einen Patellasehnenriss im rechten Knie erlitten. Er wurde bereits operiert und fällt monatelang aus.

„Ich bin dankbar für all die Unterstützung, die ich von Barcelona-Fans, Teamkollegen, Rivalen, Klubs und Freunden erfahren habe“, ergänzte der Törhüter: „Ich möchte mich auch bei den Villarreal-Fans bedanken, die mir im Stadion so viel Respekt erwiesen haben. Das bedeutet eine Menge für mich.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marc ter Stegen (@mterstegen1)

Ter Stegen: Ausfall-Zeit noch nicht bekannt

Wann der 32-Jährige wieder einsteigen kann, ist noch nicht abzusehen. Ter Stegen war nach dem Rücktritt des Ex-Weltmeisters Manuel Neuer (38/Bayern München) gerade erst zur Nummer eins bei DFB-Teamchef Julian Nagelsmann aufgestiegen. Nach einer Operation an der Patellasehne verpasste der Keeper schon die EM 2021.

(SID) / Bild: Imago