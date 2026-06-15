Zwei Führungen verspielt: Van Dijk fordert Reaktion nach WM-Dämpfer

Virgil van Dijk lief schweren Schrittes über den Rasen der WM-Arena in Dallas und erfüllte die Rolle als Anführer auch nach dem Abpfiff. Seine tief enttäuschten Mitspieler baute der Kapitän der niederländischen Nationalmannschaft nach dem bitteren 2:2 (0:0) zum Auftakt gegen Japan mit Worten und Gesten auf. Dabei hätte der Star-Verteidiger nach zwei verspielten Führungen selbst ein wenig Aufmunterung gebrauchen können.

„Es ist enttäuschend. So spät noch ein Gegentor zu kassieren, ist nie gut“, sagte van Dijk – und forderte umgehend, den Fokus auf die nächsten Aufgaben zu legen: „Wir müssen nach vorne schauen. Es liegen noch zwei schwere Spiele vor uns. Wenn wir etwas Besonderes erreichen wollen, müssen wir sie gewinnen.“

Etwas Besonderes, nein, ein „unvergessliches Erlebnis“ soll diese WM ja werden für van Dijk, so hatte es zumindest Bondscoach Ronald Koeman im Vorfeld formuliert. Für van Dijk (34) wird es wohl die letzte Endrunde sein. Eine weitere Chance, sich mit dem ersten WM-Titel für die Elftal unsterblich zu machen, bekommt der Abwehrchef des FC Liverpool nicht.

Entsprechend fokussiert war van Dijk ins schwierige Duell mit Japan gegangen. Er dirigierte sein Team als defensiver Fixpunkt, war als Zweikämpfer, Persönlichkeit und Torschütze präsent. Eine Flanke des Ex-Bayern-Profis Ryan Gravenberch köpfte er nach der Pause zur Führung ein (51.). Allein, es reichte nicht. Der frühere Frankfurter Daichi Kamada (88.) sorgte nach den Treffern von Keito Nakamura (57.) und Crysencio Summerville (64.) für den Endstand. „Wir haben einen Punkt geholt. Das ist die Realität“, sagte van Dijk.

Es war eine, mit der die Niederlande laut Koeman letztlich gut leben konnten. Als Fehlstart wertete der Europameister von 1988, dessen späte Wechsel und Umstellungen in der Heimat kritisch hinterfragt wurden, das Ergebnis nicht. „Wir denken oft, dass wir die Niederländer sind und jeden leicht besiegen können“, sagte Koeman: „Aber Japan ist eine großartige Mannschaft.“

Über den kommenden Gegner Schweden, nach dem 5:1 gegen Tunesien Tabellenführer der Gruppe F, könnte man das ebenfalls behaupten. Auf van Dijk wartet dabei eine besondere Herausforderung, schließlich stürmt dort in Torjäger Alexander Isak sein Teamkollege beim FC Liverpool. „Wir spielen gegen einen Stürmer, den ich sehr gut kenne“, sagte van Dijk: „Es wird ein hartes Spiel.“

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