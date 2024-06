Zwei Viertelfinal-Duelle fix! Der aktuelle EM-Turnierbaum

Am Samstag hat die K.o.-Phase der EM 2024 begonnen. Wer trifft auf wen? Und wie sieht Österreichs möglicher Weg bis ins Finale aus? Sky Sport gibt den Überblick.

Aufgeteilt in sechs Gruppen sind bei der UEFA EURO 2024™ in Deutschland 24 Nationalmannschaften an den Start gegangen. Insgesamt sind nach der Gruppenphase 16 Teams in die K.o.-Phase eingezogen, acht Mannschaften dagegen ausgeschieden.

Die sechs Gruppensieger und Gruppenzweiten sind automatisch in die K.o.-Runde eingezogen, dazu haben sich die vier besten der sechs Gruppendritten qualifiziert. Zwei Viertelfinal-Duelle stehen nach den ersten beiden Spieltagen schon fest: Gastgeber Deutschland trifft auf Spanien, England bekommt es mit Italien-Bezwinger Schweiz zu tun.

Diese Teams stehen im Viertelfinale:

Schweiz (2. Gruppe A)

Deutschland (Sieger Gruppe A)

Spanien (Sieger Gruppe B)

England (Sieger Gruppe C)

Österreich (Sieger Gruppe D) / Türkei (2. Gruppe F)

Rumänien (Sieger Gruppe E) / Niederlande (3. Gruppe D)

Portugal (Sieger Gruppe F) / Slowenien (3. Gruppe C)

Frankreich (2. Gruppe D) / Belgien (2. Gruppe E)

Österreichs Weg ins EM-Finale

Nach der Gruppenphase geht es für die österreichische Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen die Türkei weiter. Sollte das Team von Coach Ralf Rangnick das Spiel gewinnen, geht es im Viertelfinale gegen den Gewinner aus dem Duell Rumänien gegen Niederlande. Gegen letztere würde es weniger als zwei Wochen später eine Neuauflage vom letzten Gruppenspiel in der Hammergruppe D geben. Das Viertelfinale wird am 6. Juli (Samstag, 21 Uhr) in Berlin ausgetragen.

Sollte Österreich auch diese Hürde meistern, würde es am 10. Juli (Mittwoch, 21 Uhr) in Dortmund mit dem Halbfinale weitergehen. Dort würde es dann entweder gegen England oder die Schweiz gehen. Mit einem Sieg würde Österreich erstmals das EM-Finale erreichen, das am 14. Juli (21 Uhr) im Berliner Olympiastadion gespielt wird. Die möglichen Gegner aus der anderen Hälfte des Turnierbaumes sind: Deutschland, Spanien, Portugal, Slowenien, Belgien oder Frankreich.

Diese Teams sind ausgeschieden bei der EM 2024:

Italien (raus im Achtelfinale)

Dänemark (raus im Achtelfinale)

Slowakei (raus im Achtelfinale)

Georgien (raus im Achtelfinale)

Ungarn (3. Gruppe A)

Kroatien (3. Gruppe B)

Schottland (4. Gruppe A)

Albanien (4. Gruppe B)

Serbien (4. Gruppe C)

Polen (4. Gruppe D)

Ukraine (4. Gruppe E)

Tschechien (4. Gruppe F)

(skysport.de) / Bild: Imago