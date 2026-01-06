Zweistelliges Millionen-Angebot: Ratkov vor Wechsel in Serie A

Stürmer-Abgang bei Red Bull Salzburg? Offensivmann Petar Ratkov steht offenbar vor einem lukrativen Wechsel in die Serie A.

Der Mittelstürmer steht demnach laut Insider Fabrizio Romano vor einem Wechsel zu Lazio Rom und soll dabei für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro inklusive möglicher Zusatzzahlungen nach Italien transferiert werden. Laut Sports Illustrated habe Ratkov das Angebot bereits Dienstag Abend akzeptiert.

In seinen bislang bereits 29 Saisoneinsätzen erzielte Ratkov zwölf Tore, hinzu kommen drei Torvorlagen. Beim Testspiel gegen den FC Bayern München fehlte der Offensivspieler laut Vereinsaussage allerdings krankheitsbedingt.

Führungstor nach 6 Sekunden: Ratkov sorgt für Bundesliga-Rekord!

Salzburg verpflichtete den heute 22-jährigen Stürmer im Sommer 2023 um fünf Millionen Euro von TSC Backa Topola, laut transfermarkt.at ist sein Ex-Verein mit 15 Prozent an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt. Insgesamt erzielte er für Salzburg bislang in 99 Spielen 27 Tore, darunter das schnellste Bundesliga-Tor gegen Blau-Weiß Linz im Februar 2024.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.