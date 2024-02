2. Deutsche Bundesliga: Erste Saisonniederlage für Spitzenreiter St. Pauli

Der FC St. Pauli hat erstmals seit April 2023 wieder ein Spiel in der 2. Deutschen Bundesliga verloren. Der Tabellenführer unterlag am Samstag ohne David Nemeth (Ersatz) beim 1. FC Magdeburg mit 0:1 (0:0). Baris Atik (72.) erzielte das entscheidende Tor. St. Pauli führt die Tabelle damit unverändert fünf Punkte vor dem Stadtrivalen Hamburger SV an.

Eintracht Braunschweig beendete die Serie des Karlsruher SC, der nach acht Spielen wieder eine Niederlage kassierte. Der KSC verlor mit Christoph Kobald 0:2 (0:1).

Für Fortuna Düsseldorf geht das Warten auf den ersten Sieg in diesem Jahr in der 2. Deutschen Bundesliga weiter. Mit Marlon Mustapha ab der 64. Minute kam die Fortuna im Heimspiel gegen Elversberg mit Torhüter Nicolas Kristof nur zu einem 1:1 (1:0).

(APA)/Bild: Imago