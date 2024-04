PSG vergibt ersten Meister-Matchball

Paris Saint-Germain muss sich bis zum Gewinn des dritten französischen Fußball-Meistertitels in Folge noch etwas gedulden. Der Hauptstadt-Club wäre mit einem Heimsieg am Samstag gegen den Tabellen-15. Le Havre fix zum insgesamt zwölften Mal Champion gewesen, erreichte aber nur ein 3:3 und kann daher rein theoretisch noch von AS Monaco eingeholt werden.

Der Club von Adi Hütter hat bei vier ausstehenden Partien und einem um 29 Treffer schlechteren Torverhältnis zwölf Punkte Rückstand auf PSG, das eine Partie mehr ausgetragen hat. Sollten die Monegassen am Sonntag nicht bei Olympique Lyon gewinnen, wäre Paris der Titel nicht mehr zu nehmen.

Paris trat gegen Le Havre im Hinblick auf das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch bei Borussia Dortmund nicht in absoluter Bestbesetzung an, so wurde etwa Kylian Mbappé erst zur Pause eingetauscht.

(APA)/Bild: Imago