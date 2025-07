23 Titel! Real Madrid verabschiedet nächste Klub-Legende

Nach Luka Modric verlässt am Donnerstag damit der nächste Routinier den Klub.

„Real Madrid C. F. teilt mit, dass morgen, Donnerstag, 17. Juli, um 13:00 Uhr, eine offizielle Feier zur Ehrung und Verabschiedung unseres Spielers Lucas Vazquez stattfindet, an der auch unser Präsident Florentino Perez teilnehmen wird“, schrieben die Madrilenen in einer in einer Pressemitteilung: „Real Madrid möchte Lucas Vazquez, einer der großen Legenden unseres Vereins, seinen Dank und seine Zuneigung aussprechen.“

Einer der erfolgreichsten Real-Spieler

Vazquez war 2007 als 16-Jähriger nach Madrid gewechselt und absolvierte 402 Spiele für Real.

Mit den Königlichen gewann der heute 34-Jährige insgesamt 23 Titel, darunter fünf Mal die Champions League und vier spanische Meisterschaften.

„Real Madrid ist und bleibt sein Zuhause“

Vazquez symbolisiere „die Arbeit, die Ausdauer, die Bescheidenheit und den Siegeswillen, die unerlässlich sind, um mit diesem Trikot erfolgreich zu sein“, erklärte Präsident Perez: „Er ist ein Spieler, der die Zuneigung und Anerkennung aller Madridistas hat. Real Madrid ist und bleibt sein Zuhause.“

Vazquez‘ Abschied hatte sich angedeutet, Real hatte zuletzt Trent Alexander-Arnold für die rechte Seite verpflichtet. Nach dem Abschied von Luka Modric, der zum AC Milan wechselte, endet am Donnerstag die Zeit des nächsten Real-Routiniers auch offiziell.

(Red.)

Bild: Imago