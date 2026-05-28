Abgang fix: Havenaar verlässt SV Ried

Nikki Havenaar verlässt die SV Ried und wechselt mit sofortiger Wirkung zum belgischen Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Union Saint-Gilloise.

Der 31-jährige Innenverteidiger aus Japan stand seit 2023 bei den Innviertlern unter Vertrag. „Als wir Nikki vor drei Jahren nach Ried geholt haben, war er hierzulande kaum jemandem ein Begriff. Seine Entwicklung seither war außergewöhnlich. Er ist gemeinsam mit uns aufgestiegen und hat mit starken Leistungen maßgeblich zu einer hervorragenden Bundesliga-Saison beigetragen„, erklärt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der Ried.

„Union Saint-Gilloise ist ein Klub mit einem großen Namen in Europa, der jetzt auch die Chance hat, in der Champions League zu spielen. Mit meinen 31 Jahren ist das die letzte Chance, so einen Schritt zu einem großen Klub zu machen„, sagt Havenaar selbst. „Die vergangenen drei Jahre in Ried waren unglaublich für mich. Es war mein Ziel, noch einmal in der obersten Liga zu spielen. Wir haben den Aufstieg geschafft und ich habe mich in der Bundesliga präsentieren können. Ich habe in Ried sehr viel gelernt – Wille, Kampf und Herz. Das werde ich aus Ried mitnehmen. Ich bin auch unglaublich dankbar für die Unterstützung der Fans. Sie haben mich von Anfang an immer unterstützt, das konnte ich jedes Spiel spüren. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar.“

(Red.) / Bild: GEPA