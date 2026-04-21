Abstieg fix! Ex-PL-Meister Leicester stürzt in 3. Liga ab

Der ehemalige englische Fußball-Meister Leicester City muss genau zehn Jahre nach seinem sensationellen Titelgewinn erneut den bitteren Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Die „Füchse“, die erst 2025 aus der Premier League abgestiegen waren, kamen am drittletzten Spieltag der Championship gegen Hull City nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und können die Abstiegszone damit nicht mehr verlassen.

Liam Millar (18.) und Oli McBurnie (63.) trafen für Hull. James Jordan (52., Foulelfmeter) und Luke Thomas (54.) hatten die Begegnung zwischenzeitlich zugunsten der Gastgeber gedreht.

PL-Titel 2016 mit Fuchs als große Sensation

Leicesters Meisterschaft 2016 mit dem Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs gilt als größte Sensation in der englischen Fußball-Geschichte. 2021 folgten die Triumphe im FA Cup gegen den FC Chelsea und im englischen Supercup gegen den damaligen Meister Manchester City. 2008 war Leicester schon einmal in die drittklassige League One abgestiegen, aber nach nur einem Jahr zurückgekehrt – es war der Startschuss für goldene Jahre.

Der neuerliche Absturz hatte sich seit Monaten abgezeichnet. Von den jüngsten 18 Liga-Begegnungen wurde nur eine einzige gewonnen. Überdies war Leicester mit der Hypothek eines Sechs-Punkte-Abzugs wegen Verstößen gegen die Finanzregeln in die Saison gestartet.

Teile der Fangemeinde protestieren seit geraumer Zeit gegen den Klubboss, den thailändischen Milliardär Khun Aiyawatt ‚Top‘ Srivaddhanaprabha. Andere fordern den Rauswurf von Sportdirektor Jon Rudkin oder attackieren die Spieler („Ihr seid nicht geeignet, dieses Trikot zu tragen!“).

(SID/Red.)

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