Aiwu-Abgang wohl fix: Herzog “enttäuscht”

Emanuel Aiwu steht unmittelbar vor einem Abgang beim FC Flyeralarm Admira – das bestätigte auch Trainer Andreas Herzog. Vor der Partie gegen Sturm Graz (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – Streame die Partie mit dem Sky-X-Traumpass) äußerte sich der Admira-Coach im Sky-Interview über die Personalie Aiwu. Auch Sky-Experte Walter Kogler sprach über die Situation.

Emanuel Aiwu will den @FCAdmiraWacker verlassen und hat seinen Wechselwunsch bei Trainer Herzog deponiert. Angebote soll es aus dem In- & Ausland geben. Er fühlt sich deshalb nicht in der Lage heute gegen Sturm aufzulaufen. #skybuliat

— Werner Peutsch (@Sky_WernerP) August 29, 2021