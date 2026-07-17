Rapid gibt Offensivspieler nach Dänemark ab

Der SK Rapid gibt Ismail Seydi an den dänischen Erstligisten Sønderjyske Fodbold ab.

Die beiden Klubs einigten sich auf einen Transfer, der 25-jährige Franzose absolvierte die sportmedizinischen Tests bereits erfolgreich. Seydi wechselte im Sommer 2023 von Mauerwerk nach Hütteldorf. Für Rapid II bestritt der Offensivspieler 31 Pflichtspiele und kam zudem auf acht Einsätze in der Bundesliga.

In der vergangenen Saison war Seydi an den portugiesischen Zweitligisten União Torreense verliehen. Mit dem Klub gewann er überraschend den portugiesischen Pokal.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer: „Ich wünsche Ismail Seydi alles Gute bei seiner neuen Karrierestation. Wir sind gemeinsam zum Schluss gekommen, dass für ihn ein Wechsel in der aktuellen Situation die beste Option ist, er benötigt möglichst viel Spielzeit, die er auf seiner Position bei uns aktuell nicht bekommen könnte. Ich hoffe, dass er seinen Weg erfolgreich in Dänemark bestreiten wird und danke ‚Isa‘ für sein Engagement in den letzten Jahren bei uns in Hütteldorf.“