Krankl über Messi: „… dann muss er Ballon d’Or-Sieger werden“

ÖFB-Legende Hans Krankl blickt mit Vorfreude auf das Finale der Fußball-WM 2026 zwischen Argentinien und Spanien.

Der 73-Jährige hat keinen Favoriten im Duell zwischen dem Europameister und dem Titelverteidiger. „Es ist wohl das leichteste Finale für mich. Ich habe von Anfang immer gesagt, dass Spanien Weltmeister wird. Ich liebe spanische Mannschaften und wie sie spielen. Ich drücke zwar Spanien die Daumen, aber auch wenn Argentinien gewinnt, freue ich mich riesig für Lionel„, so Krankl.

„Für mich ist das Finale eine leichte Sache, weil ich nicht verlieren kann. Das gibt es selten, dass die Floskel zutrifft, aber diesmal passt es. Bei diesem Finale soll der Bessere gewinnen.“

Krankl adelt Messi: „Das Herz und die Seele von Argentinien“

Für Krankl ist Superstar Lionel Messi immer noch ausschlaggebend für den Erfolg Argentiniens. „Messi ist auch mit 40 Jahren noch der beste Spieler der Welt. Er ist das Herz und die Seele von Argentinien„, so der 73-Jährige.

Bei einem Finalerfolg am Sonntag traut er dem 39-jährigen Messi auch zu, noch ein neuntes Mal Weltfußballer zu werden: „Wenn er Weltmeister wird, dann muss er Ballon d’Or-Sieger werden!“