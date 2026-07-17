Trotz PL-Abstieg: West-Ham-Kapitän bestätigt Verbleib
Jarrod Bowen hat erklärt, dass er bei West Ham United bleiben wird.
„Meine größte Motivation ist es, hier zu bleiben und diesen Verein wieder in die Premier League zu führen, wo wir hingehören“, sagte der 29-jährige Angreifer.
Some words from our captain ❤️ pic.twitter.com/sRC5C1v8g1
— West Ham United (@WestHam) July 17, 2026
Nach dem Abstieg von West Ham aus der Premier League gab es Zweifel an Bowens Zukunft beim Verein. Nun hat er seinen Vertrag angepasst, um sicherzustellen, dass er auch in der nächsten Saison für den Verein spielt.
Die Laufzeit seines Vertrags, der bis zum Sommer 2030 läuft, bleibt unverändert.