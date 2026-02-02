Alcaraz setzt sich in Weltrangliste ab – Djokovic wieder in Top 3

Australian-Open-Gewinner Carlos Alcaraz hat sich in der Tennis-Weltrangliste von seinem im Halbfinale ausgeschiedenen Verfolger Jannik Sinner abgesetzt.

3.350 Punkte trennen die beiden, davor waren es 550 Zähler gewesen. Melbourne-Finalist Novak Djokovic hat Alexander Zverev überholt und steht – 5.020 Punkte hinter Sinner – erstmals seit September 2024 in den Top drei. Der Steirer Filip Misolic verbesserte sich trotz seines Auftakt-Outs als 78. auf ein neues Karrierehoch.

Bei den Frauen ist Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina statt Coco Gauff neu auf Rang drei und an die zweitplatzierte Iga Swiatek herangerückt. Melbourne-Finalistin Aryna Sabalenka liegt weiter klar voran. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat durch ihren Einzug in die zweite Runde 17 Plätze gut gemacht, rangiert als 78. um 20 Plätze hinter ihrer Neo-Landsfrau Anastasia Potapova. Sinja Kraus rückte als 104. den Top 100 wieder einen weiteren Schritt näher, Lilli Taggers neues Karrierehoch lautet 128.

(APA) / Bild: Imago