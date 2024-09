Zum Auftakt des neuen Formats der UEFA Champions League treffen die Bayern zu Hause auf Dinamo Zagreb – die Aufstellungen. ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer muss vorerst auf der Bank platznehmen.



Die Bayern gehen mit vier Siegen aus vier Pflichtspielen in das erste von acht Champions-League-Duellen in der neuen Ligaphase. Zuletzt gab es einen 6:1-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Holstein Kiel. In den weiteren Runden der neuen Königsklasse treffen die Münchner noch auf Aston Villa (auswärts), den FC Barcelona (auswärts), Benfica Lissabon (heim), Paris Saint-Germain (heim), Shakhtar Donetsk (auswärts), Feyenoord Rotterdam (auswärts) und Slovan Bratislava (heim).

Dinamo Zagreb, das über das Playoff die Qualifikation für die Königsklasse geschafft hat, musste in der kroatischen Liga bereits Punkteverluste hinnehmen. Gegen HNK Rijeka (1:1) und Hajduk Split (0:1) gab es ein Remis bzw. eine Niederlage. In der Ligaphase der Champions League trifft der kroatische Meister der Vorsaison unter anderem auch auf Red Bull Salzburg.

Die Aufstellungen von Bayern und Dinamo

So starten die Bayern

Das ist die Startelf von Dinamo

20 Auftaktsiege in Folge in der nun abgeschafften Gruppenphase stehen für den FC Bayern zu Buche. Natürlich will Deutschlands Rekordmeister aber vor allem das letzte Spiel gewinnen: Das CL-Finale 2025 steigt am 31. Mai in München.

