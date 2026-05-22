Aufstellungen: So starten Ried & Rapid ins Playoff-Finale

Im Kampf um den letzten Europacup-Startplatz empfängt die SV Ried am Freitag den SK Rapid im Playoff-Final-Hinspiel der ADMIRAL Bundesliga.

Während man in Ried von „Bonusspielen“ spricht, geht es für die Wiener um das Retten einer wenig zufriedenstellenden Saison. Die Aufstellungen.

Die ADMIRAL Bundesliga ab 19:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X live!

Die Aufstellungen im Überblick

SV Ried – SK Rapid (ab 19Uhr live auf Sky Sport Austria 1)

(Red./APA)

Bild: GEPA