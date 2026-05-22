Erster Sieg für Deutschland – Schweiz im WM-Viertelfinale

Am Tag vor der Partie gegen Österreich ist Deutschland bei der Eishockey-WM im fünften Spiel zum ersten Sieg gekommen und hält damit die Hoffnung auf das Viertelfinale am Leben.

Ein Doppelschlag in der Schlussminute des zweiten Drittels zum 4:0 sorgte für die Entscheidung im ungleichen Duell der Gruppe A in Zürich, das Deutschland gegen Ungarn 6:2 gewann. Damit steht auch fest, dass die Schweiz als erstes Team die Viertelfinal-Teilnahme sicher hat.

In Gruppe B führt Kanada die Tabelle an. Mit dem 3:1 gegen Slowenien kam der WM-Rekordsieger zum fünften Sieg im fünften Spiel.

(APA)

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