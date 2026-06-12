Australien verlängert Vertrag mit Teamchef Popovic

Australien hat kurz vor seinem WM-Auftaktspiel gegen die Türkei am Sonntag (06.00 Uhr MESZ) den Vertrag mit Fußball-Nationaltrainer Tony Popovic verlängert.

Wie der Verband mitteilte, wurde der Kontrakt mit dem 52-Jährigen bis zum Asien-Cup im nächsten Jahr ausgedehnt. Popovic hatte die Socceroos 2024 übernommen und das Team zur siebenten WM-Teilnahme geführt. 2006 stand er beim erstmaligen Einzug in ein WM-Achtelfinale noch selbst auf dem Rasen.

Australien trifft bei der WM in Gruppe D neben der Türkei noch auf Gastgeber USA und Paraguay.

(APA)

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