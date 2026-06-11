Austria-Poker um Barry geht in die nächste Runde

Im Poker um Abubakr Barry hat der FC Red Bull Salzburg sein drittes und zugleich letztes Angebot an Austria Wien noch einmal leicht verbessert. Eine Einigung zwischen den Klubs ist derzeit aber weiterhin nicht in Sicht.

Der Spieler selbst hat seine Entscheidung nach Sky-Infos bereits getroffen und will ausschließlich zu Salzburg wechseln. Ein Angebot von Polissya Zhytomyr (Ukraine) wurde von Spielerseite abgelehnt.

Barry war in der abgelaufenen Saison einer der Schlüsselspieler der Wiener Austria. Der Mittelfeldspieler kam auf 33 Einsätze, vier Tore und vier Assists. Da sein Vertrag in sein letztes Jahr geht, könnte der 25-Jährige die Veilchen im Sommer 2027 ablösefrei verlassen.

Barry wechselte 2024 ablösefrei an den Verteilerkreis.

🔴⚪️ Sky-Info | Finales Angebot von Red Bull Salzburg für Abubakr #Barry (25). Wechsel zu #RBS präferiert, Einigung zwischen Vereinen ausständig. Schlüsselspieler für Austria in dieser Saison: 33 Spiele, 4 Tore, 4 Assists. Vertrag bei #FAK bis 2027. @SkySportAustria @Sky_Johannes https://t.co/xu9DkBnq2V pic.twitter.com/rPm827nEQC — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 11, 2026

(Red.) / Bild: GEPA