Seit Sommer 2025 steht Heinz Lindner bei den Young Boys Bern unter Vertrag, ist dort aber Ersatzkeeper. In dieser Saison kam er bisher nur einmal im Cup zum Einsatz, eine Rolle, die ihm von Beginn an klar war.

„Natürlich würde ich mir mehr Spielzeit erhoffen, aber enttäuscht bin ich deshalb nicht. Ich habe gewusst, wofür ich unterschrieben habe. Gleichzeitig bin ich bereit, wenn der Klub mich braucht. In dieser Saison hat es bislang eben nur zu einem Einsatz gereicht. Das ist eben die Rolle des Zweier-Tormannes, das muss man auch so annehmen“, sagt er im „kicker“.

Auch im ÖFB-Team sind seine Chancen aktuell gering, eine WM-Teilnahme gilt als unwahrscheinlich. „Natürlich wäre die WM schön gewesen, aber im Leben kommt es oft nicht so, wie man es sich erhofft.“ Er wisse, „dass der Zug momentan sehr weit entfernt ist vom Bahnhof.“

Lindner: „Ein Schritt, mit dem sich der Kreis schließen würde“

Für mehr Spielzeit würde der 35-Jährige nicht jeden Schritt gehen: „Ich gehe jetzt nicht in die zweite slowakische Liga, nur um zu spielen. Da wechsle ich lieber woanders hin, wo es von der Stadt her oder auch vom Finanziellen besser passt.“

Eine Rückkehr nach Österreich ist dennoch ein Thema: „Wenn das Paket passt und der Reiz da ist, dann würde ich das nicht ausschließen.“ Besonders die Austria hätte dabei einen speziellen Stellenwert: „Dort habe ich meine größten Erfolge gehabt. Dementsprechend wäre das schon ein Schritt, mit dem sich der Kreis schließen würde.“

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