Sebastian Ofner vs. Jannik Singer beim ATP Masters-Turnier in Rom live & exklusiv bei Sky

Österreichs Nummer 1 Sebastian Ofner gegen Superstar Jannik Sinner morgen live & exklusiv bei Sky

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Wien, 8. Mai 2026 – Auf Sebastian Ofner wartet nach seinem Auftaktsieg gegen den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen ein Superstar: In der Runde der letzten 64 trifft der Steirer auf die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner. Der Lokalmatador hatte in der ersten Runde ein Freilos und steigt gegen Ofner in das Turnier ein. Das Match ist live & exklusiv bei Sky zu sehen.

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