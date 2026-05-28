Austrian Alpine Open: Starker Steinlechner – Auf und Ab bei Straka

Maximilian Steinlechner hat zum Auftakt der Austrian Alpine Open (täglich im Free-Livestream) Golf-Ass Sepp Straka die Show gestohlen.

Der Tiroler Lokalmatador legte beim Heimspiel am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith eine 65er-Runde auf dem Par-70-Platz hin und platzierte sich damit zunächst in den Top 10. Straka kam mit einer 67 ins Clubhaus. „Mit dem Score bin ich ganz zufrieden. Aber hoffentlich kann ich es mir in den nächsten Tagen leichter machen“, sagte Österreichs Nummer eins.

Straka bestritt als Erster der 14 ÖGV-Golfer um 7.50 Uhr den österreichischen Auftakt beim mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier. Auf der gut besuchten Anlage beobachteten auch Snowboarder Jakob Dusek, die Rodel-Stars Jonas Müller und Thomas Steu sowie Ski-Olympiasieger Leonhard Stock den zweifachen Ryder-Cup-Sieger bei der Arbeit. „Es war ein super Support, das hat mir wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen geholfen“, meinte Straka, dessen zweiter Schlag gleich im Wasser landete.

Straka mit Problemen beim Abschlag

Der 33-Jährige vermied in der Folge ein Bogey. Birdies gelangen Straka, der auf den „back nine“-Löchern gestartet war, erst auf den Bahnen zwei bis vier. Nach zwei Bogeys schloss er mit zwei Schlaggewinnen auf den letzten drei Löchern. „Das Spiel war nicht ganz so da, besonders auf den ersten Neun. Vom Abschlag her möchte ich mich auf jeden Fall verbessern, man muss auf dem Platz die Fairways treffen. Das kurze Spiel war daher ziemlich wichtig heute“, bilanzierte Straka.

Steinlechner verbuchte derweil einen Topstart. Der Innsbrucker legte mit drei frühen Birdies los und ließ sich auch von einem Bogey und einem Doppelbogey nicht ausbremsen. Am Ende standen acht Schlaggewinne bzw. 5 unter Par auf der Scorekarte des 26-Jährigen. „Es war sehr solide. Ich habe viele Birdies gemacht, aber auch zwei, drei kleine Fehler. Das passiert, wenn man fünf Stunden am Golfplatz steht. Im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden“, lautete Steinlechners Einschätzung, der ebenfalls viel Fanunterstützung erhielt. „Wenn man vor der heimischen ‚Crowd‘ gut performen kann, das macht einfach Spaß.“

In den Nachmittagsflights ist unter anderem mit Bernd Wiesberger ein weiterer ÖGV-Hoffnungsträger am Start.

(APA)

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