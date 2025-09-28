Barcelona übernimmt mit knappem Sieg LaLiga-Tabellenführung

Der FC Barcelona ist nach einem 2:1-Heimsieg über Real Sociedad neuer Tabellenführer der spanischen Fußballliga.

Das von Verletzungssorgen geplagte Barca drehte im Olympiastadion einen Rückstand durch Tore von Jules Kounde (43.) und Robert Lewandowski (59.) und liegt einen Punkt vor Real Madrid. Der Konkurrent war am Samstag im Derby gegen Atletico mit 2:5 unter die Räder geraten.

Für Furore sorgen indes David Affengruber und Elche. Am Sonntag setzte sich der Aufsteiger mit dem niederösterreichischen Defensivmann zuhause gegen Celta de Vigo mit 2:1 durch und liegt nach sieben Runden sechs Punkte hinter Barcelona auf Rang vier. Als einziges Team neben dem Leader ist Elche noch ohne Niederlage.

(APA).

