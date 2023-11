Baumgartner verlängert Vertrag beim SC Bern

Eishockey-Nationalspieler Benjamin Baumgartner wird auch in den kommenden beiden Saisonen in der Schweiz für den SC Bern spielen.

Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der 23-jährige Stürmer bestreitet seine zweite Spielzeit in Bern und unterschrieb bis Frühling 2026. Baumgartner, der im NHL-Draft 2020 von den New Jersey Devils in der 6. Runde ausgewählt worden war, spielt seit neun Jahren in der Schweiz. In dieser Saison kam er in 25 Spielen auf je sechs Tore sowie Assists.

(APA)

Bild: Imago