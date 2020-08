Bayern präsentiert CL-Trikot: Rauten-Design erinnert an Allianz Arena

via

via Sky Sport Austria

Punktlich zum Champions-League-Turnier in Lissabon hat der FC Bayern München auch bereits das Champions-League-Trikot für die kommende Saison 2020/21 präsentiert.

Das Trikot ist in dunklen Rottönen gehalten und besticht mit einer Rauten-Optik. Diese soll zum einen die Außenfassade der Allianz Arena widerspiegeln, aber auch die Rauten im Vereinswappen und in der bayerischen Flagge.

Komplettiert wird der Look durch schwarze Hosen und Stutzen. Auch beim Rückenflock präsentierten die Bayern ein neues Design.

Bereits am Freitag will der deutsche Rekordmeister den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Titel machen und gegen den FC Barcelona (live und exklusiv ab 20.55 Uhr auf Sky Sport 1 HD) ins Halbfinale einziehen.

Beitragsbild: fcbayern.com