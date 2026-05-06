Bayern tobt nach Neves-Handspiel – Entscheidung laut Regelwerk korrekt

Uli Hoeneß tobte auf der Tribüne, unten am Platz stand die komplette Bank des FC Bayern und schimpfte.

Hand! João Neves von Paris Saint-Germain hatte den Ball im Halbfinal-Rückspiel der Champions League nach einem Befreiungsschlag seines Kollegen Vitinha im eigenen Strafraum aus Münchner Sicht regelwidrig abgelenkt (31.) – doch Referee João Pinheiro, ebenfalls aus Portugal, ließ nach kurzem Kontakt mit dem Videoschiedsrichter weiterspielen.

Regeltechnisch war das korrekt.

Pinheiro-Beschluss laut Regelwerk richtig

Laut dem International Football Association Board (IFAB) gilt: Wird ein Spieler bei einem Schuss oder Kopfball eines Mitspielers an der Hand oder am Arm vom Ball getroffen, liegt kein Handspiel vor. Es sei denn, der Ball landet direkt im gegnerischen Tor oder der Spieler erzielt unmittelbar danach ein Tor – in diesem Fall erhält die gegnerische Mannschaft einen direkten Freistoß.

Die Bayern reklamierten dennoch auf Elfmeter – kein Wunder: Sie lagen zu diesem Zeitpunkt 0:1 zurück. Letztlich endete die Partie mit 1:1 (0:1). Nach dem spektakulären 4:5 aus dem Hinspiel bedeutet es das CL-Aus für den deutschen Rekordmeister – PSG peilt im Endspiel am 30. Mai (um 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) gegen Arsenal die Titelverteidigung an.

(SID)

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