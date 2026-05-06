Verlängerung bei Bayern? Das sagt Eberl

Der FC Bayern reitet auf einer Welle des Erfolgs. Großen Anteil daran hat auch Max Eberl. Verlängert der Sportvorstand seinen Vertrag beim Rekordmeister vorzeitig? Vor dem Halbfinal-Kracher gegen Paris Saint-Germain spricht der FCB-Boss.

Die Meisterschaft schon in der Tasche, das Pokalfinale steht vor der Tür und in der Königsklasse hofft der FC Bayern auf einen Finaleinzug im Kracher gegen Paris Saint-Germain. Anteil an diesen erfolgreichen Aussichten hat natürlich auch Sportvorstand Max Eberl.

Der 52-Jährige kam im März 2024 nach weniger als einem Jahr bei RB Leipzig zum FC Bayern. Die aktuelle Bilanz: Zwei Meisterschaften und ein DFL-Supercupsieg mit den Münchenern. In diesem Jahr ist sogar das Triple möglich. Eberl und die Bayern: Bisher eine Erfolgsgeschichte, obwohl es auch immer wieder Kritik gab.

Eberl will gerne länger bleiben

Der Vertrag des Niederbayern beim Rekordmeister läuft noch bis zum Sommer des kommenden Jahres. Für den FCB-Boss also Zeit, über seine Zukunft in München nachzudenken? Vor dem Rückspiel-Kracher im Halbfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain äußerte sich Eberl bei DAZN zu seinen Gedanken.

„Das, was ich hier investiert habe, das Herzblut, das, was ich mit den Menschen zusammen gemacht habe, das war am Anfang nicht ganz einfach, weil ein paar Charakterköpfe aufeinandergetroffen sind. Nur das hilft aber einem großen Verein wie Bayern München: Dass man sich reibt, dass man miteinander diskutiert“, so Eberl zu seinen zwei Jahren in der Landeshauptstadt.

Dann aber wurde Eberl deutlich: „Jetzt haben wir sehr gute Dinge auf den Weg gebracht, wir fühlen uns sehr wohl. Ich will hier meinen Job machen, man soll meinen Job bewerten, und wenn sie meinen Job gut finden, dann bin ich auch bereit, länger bei Bayern zu bleiben.“

Wie sieht es aus bei Neuer und Laimer?

Auch die laufenden Verhandlungen mit großen Stars des FCB könnten eine Rolle für Eberls Zukunft spielen. Während die Zeichen bei Manuel Neuer auf eine weitere Verlängerung um ein Jahr hindeuten, haben sich die Verhandlungen um die Zukunft von Konrad Laimer zu einem Poker entwickelt. Am ÖFB-Star könnte ein Exempel statuiert werden.

Auch zum Stand bei den beiden Stars äußerte sich Eberl: „Jeder kann sich sicher sein: Wir werden für die Saison 26/27 wieder einen schlagkräftigen Kader haben. Das mit Manuel Neuer haben wir bereits hinreichend diskutiert. Wenn er Lust hat, dann werden wir uns hinsetzen und in die Augen schauen und dann wird es weitergehen. Bei Konrad Laimer gibt es gerade zwei Standpunkte. Aber es gibt keinen Streit, nichts Böses. Man versucht seine Argumente auszutauschen. Das werden wir aber nicht in den nächsten Wochen machen.“

(Red.)

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