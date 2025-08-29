Bayern zu Gast in Augsburg – BVB auswärts bei Union Berlin gefordert

Derby-Zeit in Bayern: Der FC Augsburg empfängt am Samstag in der 2. Runde der deutschen Bundesliga Meister Bayern München.

Beide Teams gehörten zu den Gewinnern des ersten Spieltags, weswegen nun der Dritte den Tabellenführer zu Gast hat. Zwar ist den Bayern der Start in die Saison durchwegs gut gelungen, im Transfersommer hatten Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany jedoch ein ums andere Mal das Nachsehen – zuletzt bei Stürmer Nick Woltemade.

Der 23-jährige Stuttgarter steht kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United – für kolportierte 90 Mio. Euro. Die Premier League spiele „finanziell in einer anderen Liga“, sagte Freund am Freitag. Der Salzburger sprach von „enormen Summen“ und „brutalen Möglichkeiten“, über die die englischen Clubs verfügen würden. Vor allem die satten TV-Geld-Einnahmen würden den Unterschied ausmachen, erklärte Kompany, der vor seinem Wechsel nach München Burnley trainierte. „Ich erinnere mich noch, als wir mit Burnley aufgestiegen sind. Auf einmal hattest du TV-Geld von 100 Millionen Euro – für einen Aufsteiger.“

In der Bundesliga wiederum sind die Bayern finanziell in einer eigenen Liga. Daher reist das Team von ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer als klarer Favorit nach Augsburg. Kompany erwartet jedoch einen hoch motivierten Underdog. „Ich gehe immer davon aus, dass gegen Bayern zu gewinnen sich für jede Mannschaft so anfühlt, wie einen Titel zu gewinnen“, meinte der Belgier. Bei den Augsburgern feiert der Ex-Münchner Sandro Wagner seine Heimpremiere als neuer Coach, der das Derby als „normales Bundesliga-Spiel“ bezeichnete. Man wolle an das 3:1 in Freiburg anknüpfen.

Leverkusen noch nicht in Topform – Leipzig auf Wiedergutmachung aus

Bayer Leverkusen sucht unterdessen nach dem XXL-Umbruch noch nach der Form. Zum Auftakt gab es ein Heim-1:2 gegen Christian Ilzers Hoffenheim. „Ich bin kein Harry Potter“, sagte Coach Erik ten Hag, der in die großen Fußstapfen von Xabi Alonso tritt. „Der Druck ist immer da und wir müssen gewinnen“, sagte der Niederländer vor dem Gastspiel in Bremen. Bei Werder fällt vom Österreicher-Quartett neben Maximilian Wöber (Muskelverletzung) auch Kapitän Marco Friedl wegen einer Innenbandverletzung im Knie aus. Der Tiroler könnte nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Romano Schmid und Marco Grüll sind einsatzbereit.

Hoffenheim empfängt nach dem gelungenen Saisonstart den Zweiten aus Frankfurt, während RB Leipzig mit dem ÖFB-Trio Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner nach der 0:6-Klatsche in München gegen Heidenheim (mit Mathias Honsak) auf Wiedergutmachung aus ist. Baumgartner könnte allerdings noch abhanden kommen, er soll laut Sky-Infos zufolge auf der Wunschliste von Oliver Glasner und Crystal Palace stehen. Am Sonntag will Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer gegen Union Berlin, das auf Leopold Querfeld und Christopher Trimmel setzt, den ersten Sieg einfahren. Das gilt auch für Freiburg in Köln und für Mainz in Wolfsburg.

