Belastungssteuerung: Trauner fehlte bei ÖFB-Training

Ein abwesender ÖFB-Kicker beim Samstags-Trainingsblock des österreichischen Nationalteams im Rahmen der EM-Vorbereitung in Windischgarsten: Feyenoord-Profi Gernot Trauner fehlte bei der umgeplanten Einheit. Der ÖFB gibt allerdings Entwarnung.

Die Einheit am Samstag musste auf den Platz des SV Windischgarsten verlegt werden, weil die Trainingsplätze beim Teamhotel vom nassen Wetter der vergangenen Tage in Mitleidenschaft gezogen wurden. In diesem – neuerlich verregneten – Training fehlte Gernot Trauner.

Trauner im Oktober 2023: „Genieße Zeit bei Feyenoord“

Der Innenverteidiger ist allerdings nicht verletzt, sondern blieb aus Gründen der Belastungssteuerung im Hotel, hieß es vom ÖFB.

