Belgien gewinnt Torfestival bei WM-Gastgeber USA

WM-Mitgastgeber USA hat am Samstag gegen Belgien eine empfindliche Testniederlage einstecken müssen.

Die Truppe von Teamchef Mauricio Pochettino zog in Atlanta trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Führung und einem 1:1 zur Pause gegen Belgien mit 2:5 den Kürzeren.

Belgien dreht nach Rückstand auf

Weston McKennie (39.) brachte die Gastgeber nach einem Corner in Führung, der schnelle Ausgleich von Zeno Debast (45.) ließ den Jubel der Heimischen aber bald wieder verfliegen. Mit drei Toren innerhalb von 15 Minuten durch Amadou Onana (53.), Charles De Ketelaere (59./Elfmeter) und „Joker“ Dodi Lukebakio (68.) machten die Belgier in einer starken Phase alles klar. Letzterer fixierte in der Folge auch noch einen Doppelpack (82.). Der Schlusspunkt war aufseiten der US-Amerikaner Patrick Agyemang (87.) vorbehalten.

Die Mannschaft von Pochettino bekommt es bei der WM in Gruppe D mit Australien, Paraguay und dem Sieger des Playoff-Duells Kosovo/Türkei zu tun. Belgien spielt in Gruppe G gegen Ägypten, Iran und Neuseeland.

(APA/SID).

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