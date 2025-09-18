„Bin interessiert“: Mourinho vor Zusage an Benfica

Benfica hat sich nach der überraschenden Heimpleite gegen Underdog Qarabag Agdam aus Aserbaidschan noch in der Nacht von Trainer Bruno Lage getrennt – nun soll kein Geringerer als Jose Mourinho übernehmen.

„Benfica hat mich offiziell gefragt, ob ich interessiert bin. Welcher Trainer sagt schon Nein zu Benfica? Ich jedenfalls nicht“, sagte Mourinho am Mittwoch nach seiner Landung in der portugiesischen Hauptstadt gegenüber Reportern: „Als mir die Möglichkeit geboten wurde, Benfica zu trainieren, habe ich ohne zu zögern gesagt, dass ich interessiert bin und gerne kommen würde.“ Eine offizielle Bestätigung durch den Klub stand zunächst aus.

2000 hatte der 62-Jährige schon einmal als Nachfolger von Jupp Heynckes den portugiesischen Traditionsverein gecoacht. Mourinho war erst vor kurzem bei Fenerbahce Istanbul entlassen worden – nach dem Aus in den Playoffs zur Champions-League-Ligaphase gegen Benfica. Die Gespräche mit Mourinho könnten schon heute finalisiert werden.

Benfica verspielt 2:0-Führung gegen Qarabag

Benfica hatte zum Start in die neue Champions-League-Saison ein 2:0 gegen Qarabag Agdam verspielt und am Ende noch 2:3 verloren. In der heimischen Liga stehen nach vier Spieltagen drei Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Brisanterweise war Benfica erst Ende August entscheidend an Mourinhos Entlassung bei Fenerbahce Istanbul beteiligt: Nach der 0:1-Niederlage des türkischen Vizemeisters im Rückspiel des CL-Playoffs musste er folglich seinen Trainersessel räumen. Das Hinspiel hatte davor noch mit einem 0:0 geendet.

HIGHLIGHTS | Fenerbahce Istanbul – Benfica Lissabon | Playoff-Hinspiel

(sport.sky.de/Red.).

Beitragsbild: Imago.