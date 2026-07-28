Bis zu 160 Millionen Dollar: NFL-Rekordvertrag für Carter

Die Philadelphia Eagles haben ihren erfahrenen Defensive Tackle Jalen Carter mit einem Rekordvertrag ausgestattet.

Der 25-Jährige soll nach Informationen von ESPN für einen ab 2027 laufenden Vierjahresvertrag 152 Millionen US-Dollar erhalten, 106 Millionen davon sind garantiert. Carter wird damit in der National Football League (NFL) zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position.

Die Eagles, Super-Bowl-Champion von 2025, bestätigten die Verlängerung des Vertrages am Dienstagabend auf ihrer Website. Sollten sämtliche Leistungsboni greifen, könnte sich das Gehalt über die Laufzeit sogar auf bis zu 160 Millionen Dollar und damit auf 40 Millionen pro Jahr strecken.

„Er bringt Unruhe ins Spiel, ist clever und spielt mit vollem Einsatz“, sagte Vic Fangio, Defensive Coordinator der Eagles, über Carter, der 2024 zum All-Pro auf seiner Position gewählt wurde. „Es gibt nicht viele wie ihn, und ich bin froh, dass er auf unserer Seite ist.“

Der 142 kg schwere Defensivkoloss war 2023 in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Eagles ausgewählt worden. Er überzeugte auf Anhieb durch eine eindrucksvolle Kombination aus Power, Schnelligkeit und Technik. In seinen ersten drei NFL-Seasons verbuchte der US-Amerikaner bereits 108 Tackles, 13,5 Sacks sowie einen Touchdown.