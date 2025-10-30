Uhu BOMA™ zu Ehren des legendären Bora Milutinović, der bei fünf FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ Teams betreut hat, ehe er in Katar als Berater tätig wurde

Wüstenuhu als Sinnbild für die unterschätzte Rolle von Fussballscouts bei der Förderung künftiger Stars

Kartenverkauf in Gang für erste FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams und einem Festivalkonzept, die vom 3. bis zum 27. November in der topmodernen Aspire Zone ausgetragen wird

Der Wüstenuhu BOMA™ ist offizielles Maskottchen der nächsten Montag beginnenden FIFA U-17-Weltmeisterschaft Katar 2025™.

Während die besten Nachwuchsspieler der Welt das erste FIFA-Turnier mit 48 Teams bestreiten, erinnert BOMA an die wichtige, aber oftmals unterschätzte Rolle von Fussballscouts.

Maskottchen erinnert an Velibor „Bora“ Milutinović

Der Name des Maskottchens bedeutet auf Arabisch Uhu und ist eine Hommage an den legendären serbischen Spieler und Trainer Velibor „Bora“ Milutinović, der bei fünf FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ in Folge von 1986 bis 2002 fünf verschiedene Nationalteams betreut hat, ehe er als Trainer und Scout massgeblich zur Entwicklung des katarischen Fussballs beigetragen hat.

Die zunehmende Bedeutung Katars im globalen Fussball ist zum Teil Milutinović zu verdanken, der sich seit seinem Umzug an den Persischen Golf 2009 als Berater, Mentor und begeisterter Fan des katarischen Fussballs etabliert hat.

Er hat eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Bewerbung des Landes für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ gespielt und sich als fachkundiger Berater und Botschafter der prestigeträchtigen Aspire Academy profiliert, die als technisches Zentrum und Talentschmiede einen wesentlichen Anteil am zweimaligen Gewinn des Asien-Pokals sowie jüngst an der erstmaligen WM-Qualifikation des Landes hatte.

BOMA perfektes Symbol für U17

Wie Bora verfügt auch BOMA über viel Weitsicht und Erfahrung, während der Uhu mit seinen Adleraugen nach der nächsten Generation von Talenten sucht, um die Superstars von morgen zu formen.

Mit ihrem vollen Haar und der unverkennbaren Brille sind BOMA und Bora perfekte Symbole für ein Turnier, bei dem die vielversprechendsten Talente flügge werden und erstmals die globale Bühne erkunden.

BOMA ehrt Milutinović und all jene, die mit ihrem Fachwissen, ihrem Vorstellungsvermögen und ihrem Weitblick überall nach Talenten suchen.

Der verspielte Wüstenuhu betritt im nächsten Monat die Bühne, wenn insgesamt 48 Teams in einem familienfreundlichen Ambiente in der topmodernen Aspire Zone in Doha um den Titel spielen.

