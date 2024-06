Danso-Rückkehr in Startelf? „Müssen gut dagegenhalten“

Kevin Danso hob vor dem EM-Achtelfinalduell des ÖFB-Teams mit der Türkei ebenso wie sein Mitspieler Konrad Laimer den Fokus auf den eigenen Auftritt hervor.

Der Innenverteidiger ist sich darüber im Klaren, dass am Dienstag eine Top-Leistung vonnöten sein wird. „Wir müssen alles geben, gut dagegenhalten und das Spiel so gut wie möglich für uns gestalten“, forderte der Lens-Profi.

Nach Kollision: Kein Kontakt mit Mbappe

Danso wird zum ersten Mal seit dem 0:1 zum Auftakt gegen Frankreich wieder in der ÖFB-Anfangself erwartet. In der Partie in Düsseldorf erlitt „Bleus“-Star Kylian Mbappe nach einem unglücklichen Luftkampf mit dem Österreicher einen Nasenbeinbruch und spielt seither mit einer Gesichtsmaske. Schon am Tag danach folgte eine Entschuldigung Dansos via Instagram, Kontakt mit dem Stürmer habe er seither nicht gehabt. „Es ist halt leider so ausgegangen“, sagte der 25-Jährige.

