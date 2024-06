ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer blickt zufrieden auf die erfolgreiche EM-Gruppenphase zurück – und brennt bereits auf das Achtelfinale gegen die Türkei, wie er bei der heutigen Prerssekonferenz erklärt.

Laimer hat in seiner Karriere schon einige Partien von immenser Bedeutung absolviert. Das Fußball-EM-Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig gegen die Türkei gibt dem Bayern-Profi aber noch einmal einen Extra-Kick. „Das ist etwas sehr Besonderes für mich und für die ganze Mannschaft“, erklärte der Bayern-Profi am Sonntag in Berlin.

„Im Fußball geht’s immer besser, aber wenn du diese Gruppe auf Eins abschließt, ist das eine sehr, sehr gute Leistung“, sagt der Bayern-Profi zum historischen Gruppensieg. An Motivation scheitert es gegen die Türkei nicht: „Wir sind auch nochmal extra motiviert. Dass die Sperre von Calhanoglu kein Nachteil ist, wissen wir auch. Aber wir schauen auf uns selbst.“

Laimer: „Letztes Match gefühlt lange her“

Die zusätzliche Vorbereitungszeit ist für ihn ebenso ein positiver Faktor: „Jetzt haben wir etwas mehr Zeit gehabt und die Vorbereitung noch etwas mehr aufgefächert. Es ist immer gut, wenn du die Zeit hast, dich auf den Gegner einzustellen. Das letzte Match ist gefühlt schon lange her.“

Schon vor drei Jahren war Laimer in einem EM-Achtelfinale im Einsatz. Beim 1:2 nach Verlängerung gegen Italien in London waren wegen Corona aber praktisch keine österreichischen Fans zugelassen. Diese EURO sei jedoch aufgrund der heimischen Anhänger im Stadion und vor den TV-Geräten speziell, man spüre die Begeisterung, meinte der Salzburger.

Bei einem Sieg über die Türken wäre die ÖFB-Auswahl zumindest noch bis Samstag im Turnier – an diesem Tag steigt im Berliner Olympiastadion das Viertelfinale gegen den Sieger aus Niederlande gegen Rumänien. „Wir sind immer noch da und wollen noch länger da bleiben. Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagte Laimer.

Emotionale Leipzig-Rückkehr für Laimer

Zunächst steht am Montag nach dem Abschlusstraining eine rund zweistündige Busreise nach Leipzig auf dem Programm. Die dortige Spielstätte ist Laimer bestens bekannt, schließlich war er sechs Jahre lang bei RB Leipzig engagiert. „Ich habe da viele gute und schöne Momente erlebt, doch für dieses Spiel bringt mir das nichts.“ Ausgepfiffen worden sei er bei seiner Rückkehr im Gegensatz zu Marcel Sabitzer nicht. „Zumindest könnte ich mich nicht daran erinnern.“

In bester Erinnerung ist Laimer noch das 6:1 im Test im März gegen die Türkei. Dass sich der ÖFB-Achtelfinalgegner wegen dieses Debakels zuletzt hochmotiviert zeigte, kostete Laimer nur ein Schulterzucken. „Wir sind auch extra-motiviert und wollen das Spiel genauso gewinnen“, erklärte der 27-Jährige. „Wir gehen mit mindestens genauso viel Leidenschaft in die Partie wie die Türkei.“

Ein Faktor für die jüngsten ÖFB-Erfolge waren regelmäßige Blitzstarts – Österreich traf in sechs der heurigen sieben Länderspiele in den ersten zehn Minuten. „Wir haben mit Baumi auch einen richtigen Anstoßspezialisten“, meinte Laimer.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA.