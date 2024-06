Schiedsrichter für Österreich-Achtelfinale gegen Türkei steht fest

Der portugiesische Schiedsrichter Artur Soares Dias leitet das Fußball-EM-Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei am Dienstag (21.00 Uhr) in Leipzig. Mit dem 44-Jährigen hat die ÖFB-Auswahl bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Er war beim Heim-1:3 im September 2022 in der Nations League gegen Kroatien und beim Heim-0:4 in der WM-Qualifikation im März 2021 gegen Dänemark im Einsatz.

Auch für österreichische Clubs gab es unter der Leitung von Soares Dias keine Erfolgserlebnisse. Er pfiff das 0:4 von Rapid im Februar 2019 in der Europa League bei Inter Mailand, die 0:5-Heimniederlage des LASK im März 2020 in der Europa League gegen Manchester United. Außerdem betreute er das Heim-2:3 des SKN St. Pölten im August 2014 in der Europa-League-Quali gegen PSV Eindhoven und das 1:2 von Red Bull Salzburg im November 2021 in der Champions League beim VfL Wolfsburg. Zudem fungierte Soares Dias bei Salzburgs Heim-2:2 im September 2014 in der Europa League gegen Celtic Glasgow als Unparteiischer.

Eine noch schlechtere Bilanz in Spielen mit dem Portugiesen haben die Türken zu beklagen. Alle sechs Partien mit türkischer Beteiligung unter Soares Dias wurden verloren, drei Niederlagen gingen auf das Konto der A-Nationalmannschaft: Das 0:2 bei der EM 2021 gegen Wales sowie das Heim-0:1 gegen Ungarn 2020 und das Heim-1:2 gegen Russland jeweils in der Nations League.

Achtelfinal-Referee bereits in ÖFB-Gruppe im Einsatz

Im Laufe dieser Endrunde war er bereits mit der Leitung der Partien Niederlande – Polen (2:1) und England – Dänemark (1:1) betraut. Zuletzt pfiff er im vergangenen Mai das Conference-League-Finale Olympiakos Piräus – Fiorentina (1:0 n.V.). Soares Dias war in seiner Karriere schon als Schiedsrichter bei der EM 2021 und bei den Olympischen Spielen 2021 im Einsatz. Tattoos mit den Logos dieser beiden Großveranstaltungen zieren seine Oberarme.

