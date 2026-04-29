Das Ankick-Update vor der 30. Runde
Willkommen zum Ankick-Update vor der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!
Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!
SPIELER-NEWS
Gesperrte Spieler
- Alexander Hofleitner (GAK)
- Nenad Cvetkovic (Rapid)
- Ademola Ola-Adebomi (WSG Tirol)
Verletzte/fragliche Spieler
- Takumu Kawamura (Knieverletzung)
- John Mellberg (Knieverletzung)
- Justin Omoregie (Schulterverletzung)
- Oliver Lukic (Rückenverletzung)
- Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)
- Leon Grgic (Kreuzbandriss)
- Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)
- Filip Rozga (Muskelverletzung)
- Arjan Malic (unbekannte Verletzung)
- Art Smakaj (Kreuzbandriss)
- Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)
- Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)
- Noah Botic (Knöchelbruch)
- Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)
- Abubakr Barry (Adduktorenbeschwerden)
- Paul Komposch (Kreuzbandriss)
- Dominic Vincze (Knieverletzung)
- Jed Drew (Rückenverletzung)
- Jean Marcelin (Oberschenkel)
- Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)
- Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)
- Martin Ndzie (Knieverletzung)
- Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)
- Salif Tietietta (Kreuzbandriss)
- Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)
- Patrick Greil (Wadenverhärtung)
- Anteo Fetahu (Schambeinentzündung)
- Nermin Mesic (Kreuzbandriss)
- Felix Wimmer (Meniskusverletzung)
- Fabian Rossdorfer (unbekannte Verletzung)
- Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)
- Keine verletzten Spieler bekannt
- Zeteny Jano (Bänderriss)
- Yannick Oberleitner (Knie-OP)
- Daniel Maderner (Oberschenkelprobleme)
- Anderson (Kreuzbandriss)
- Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)