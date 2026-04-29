Das Ankick-Update vor der 30. Runde

Willkommen zum Ankick-Update vor der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga!

Die österreichische Bundesliga geht am Wochenende in die nächste Runde. Hier halten wir euch über die wichtigsten Spieler-News, Zu- und Abgänge sowie neue Updates und Features auf dem Laufenden. Schön, dass du mit uns ankickst!

SPIELER-NEWS

Gesperrte Spieler

Alexander Hofleitner (GAK)

Nenad Cvetkovic (Rapid)

Ademola Ola-Adebomi (WSG Tirol)

Verletzte/fragliche Spieler

FC Red Bull Salzburg

Takumu Kawamura (Knieverletzung)

John Mellberg (Knieverletzung)

Justin Omoregie (Schulterverletzung)

Oliver Lukic (Rückenverletzung)

SK Sturm Graz

Dimitri Lavalee (Kreuzbandverletzung)

Leon Grgic (Kreuzbandriss)

Belmin Beganovic (Bänderanriss Sprunggeleng)

Filip Rozga (Muskelverletzung)

Arjan Malic (unbekannte Verletzung)

LASK

Art Smakaj (Kreuzbandriss)

FK Austria Wien

Ziad El Sheiwi (Kreuzbandriss)

Manprit Sarkaria (Kreuzbandriss)

Noah Botic (Knöchelbruch)

Konstantin Aleksa (Muskelfaserriss)

Abubakr Barry (Adduktorenbeschwerden)

TSV Hartberg

Paul Komposch (Kreuzbandriss)

Dominic Vincze (Knieverletzung)

Jed Drew (Rückenverletzung)

SK Rapid

Jean Marcelin (Oberschenkel)

Claudy Mbuyi (Meniskusverletzung)

Louis Schaub (Seitenbandriss Knie)

Martin Ndzie (Knieverletzung)

Daniel Nunoo (Oberschenkelverletzung)

SCR Altach

Salif Tietietta (Kreuzbandriss)

Blendi Idrizi (Kreuzbandriss)

Patrick Greil (Wadenverhärtung)

Anteo Fetahu (Schambeinentzündung)

SV Ried

Nermin Mesic (Kreuzbandriss)

Felix Wimmer (Meniskusverletzung)

Fabian Rossdorfer (unbekannte Verletzung)

WSG Tirol

Quincy Butler (Kreuzbandverletzung)

Wolfsberger AC

Keine verletzten Spieler bekannt

Grazer AK

Zeteny Jano (Bänderriss)

Yannick Oberleitner (Knie-OP)

Daniel Maderner (Oberschenkelprobleme)

FC Blau-Weiß Linz

Anderson (Kreuzbandriss)

Thomas Goiginger (Adduktorenbeschwerden)

Die 5er-Kette der 30. Runde