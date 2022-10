Das Quiz zu Salzburgs CL-Kontrahent Dinamo Zagreb

via

Dritter Gegner am dritten Spieltag: Der FC Salzburg fordert am heutigen Matchday der Champions League Kroatiens Meister Dinamo Zagreb heraus (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel streamen) und hofft dabei nach zwei Achtungserfolgen auf den ersten Sieg in der diesjährigen Gruppenphase.

Vor Dinamo ist Österreichs Champion jedoch gewarnt, nicht zuletzt da die Kroaten bereits einen Sieg in der aktuellen CL-Spielzeit einfahren konnten. Zudem machten die Salzburger mit dem dramatischen Aus im Play-off 2016 schlechte Erfahrungen mit dem heutigen Gegner, der neben seiner besonderen Historie auch einen rot-weiß-roten Bezug aufweist: Mit Robert Ljubicic und Emir Dilaver stehen nämlich zwei österreichische Legionäre im Kader des FCS-Kontrahenten.

Zeit, um nun euer Wissen zu testen: Wie gut kennt ihr Salzburgs Gegner Dinamo Zagreb?

QUIZ: Wie gut kennst du Dinamo Zagreb?





