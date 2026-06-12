Davies verpasst Kanadas WM-Auftakt

Alphonso Davies vom deutschen Meister Bayern München wird Co-Gastgeber Kanada definitiv im WM-Auftaktspiel in Toronto fehlen.

„Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt“, sagte Nationaltrainer Jesse Marsch am Donnerstag.

Davies, etatmäßiger Kapitän der Kanadier, plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Marsch hatte zuletzt bereits bezweifelt, dass der 25-Jährige am Freitag (21.00 Uhr) im ersten WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina mitwirken kann.

Davies für weitere Gruppenspiele fraglich

Für die weiteren Partien in der Gruppe B gegen Katar (18. Juni) und die Schweiz (24. Juni) in Vancouver machte Marsch Davies jedoch Mut. „Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein“, sagte der US-Amerikaner.

Kanada hofft beim Heimturnier auf seinen ersten WM-Sieg, hat aber auch das erstmalige Weiterkommen in die K.o.-Runde im Blick. Bei den bisherigen Teilnahmen 1986 in Mexiko und 2022 in Katar waren die Nordamerikaner ohne Punkt jeweils als Gruppenletzter ausgeschieden.

(SID)

Bild: Imago