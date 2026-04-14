Dembélé entscheidet Rückspiel: PSG eliminiert Liverpool

PSG wankt, fällt aber nicht

PSG zeigte sich auch in Liverpool spielerisch in Form, ans reine Verteidigen dachten die Gäste nicht. Das Team von Luis Enrique wollte das Spiel kontrollieren und dominieren. Dembele versuchte es aus der Distanz und nach einer starken Viertelstunde akrobatisch, verfehlte aber das Ziel. Von den Heim-Fans wurde jede gelungene Aktion von Liverpools Elf bejubelt. Die Reds kämpften sich in die Partie.

Mohamed Salah kam nach einer halben Stunde für den offenbar gröber verletzten Hugo Ekitike ins Spiel und sah prompt eine Riesenchance für die Heimischen. Marquinhos rettete seine Elf im Duell der Kapitäne mit einem Tackling gegen den aufgerückten Virgil van Dijk in extremis vor einem Rückstand und feierte dies wie einen Treffer. Nach einer auch im Anfield intensiven ersten Halbzeit ging es torlos in die Kabinen.

Angetrieben vom starken Dominik Szoboszlai startete Liverpool im englischen Nieselregen forsch in die zweiten 45 Minuten. Bei PSG musste nach Nuno Mendes auch Hinspiel-Torschütze Desire Doue angeschlagen vom Rasen. Nach Salahs Hereingabe tauchte Milos Kerkez am langen Eck auf, schoss aber vorbei (57.). Die Franzosen wankten. Liverpools Anhang bejubelte einen vermeintlichen Elferpfiff (64.), nachdem PSG-Verteidiger Willian Pacho die Ferse von Alexis Mac Allister getroffen hatte. Der VAR schritt ein, der italienische Referee Maurizio Mariani nahm seine Entscheidung nach einem Blick auf den TV-Schirm zurück.

Der Weltfußballer hievte den regierenden Champion schließlich aus der Drucksituation. Nach Annahme, Haken und platziertem Abschluss mit links schoss Dembele den Drei-Tore-Vorsprung heraus. Das Duell war wie im Vorjahr im Achtelfinale für PSG entschieden. Dembele traf im Finish noch einmal.