Der Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der Qualifikationsgruppe kommt es bereits am Samstag im Abstiegskampf zu den Duellen Ried gegen den WAC, WSG Tirol gegen Blau-Weiß und GAK gegen Altach

Der Sky-Experte am Samstag: Peter Stöger

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Heute ab 16:00 Uhr sind WSG Tirol und Blau-Weiß Linz im Einsatz. Die Tiroler gingen zuletzt mit 0:4 gegen den GAK unter. Blau-Weiß Linz musste am vergangenen Spieltag nach vier Spielen ohne Niederlage und zehn eingefahrenen Punkten gegen Ried wieder einmal eine Niederlage hinnehmen und rutschte auf den letzten Tabellenplatz. Können die Linzer wieder zurückschlagen oder sichert sich Tirol mit einem Sieg den Klassenerhalt? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Der Wolfsberger AC ist am Samstagnachmittag zu Gast bei der SV Ried. Auf den wichtigen 1:0-Erfolg gegen den GAK folgte nun am vergangenen Montag ein 4:1-Auswärtssieg in Altach. Der WAC konnte dadurch den letzten Rang verlassen und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Die Rieder gewannen zuletzt mit 2:0 gegen Blau-Weiß Linz und liegen in der Qualifikationsgruppe weiterhin auf Platz eins. Das Duell zwischen dem WAC und Ried wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Ebenfalls am Samstag empfängt der GAK den SCR Altach. Nach zwischenzeitlich vier sieglosen Spielen in Serie fegten die Grazer am vergangenen Wochenende mit 4:0 über WSG Tirol hinweg. Die Gäste aus Altach waren erst am Montag im Einsatz und mussten sich dem WAC mit 1:4 geschlagen geben. Wer sich am Samstag den Sieg holt, sehen Sky Kund:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Die Partien am Samstag werden von Moderator Jörg Künne und Sky Experte Peter Stöger begleitet. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 9. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

SV Oberbank Ried – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Grazer AK 1902 – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Peter Stöger

Beitragsbild: GEPA