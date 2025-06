Der Spielplan der Deutschen Bundesliga 2025/26

Es ist soweit: Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2025/26 offiziell verkündet – alle Ansetzungen und Highlights stehen fest. Sky Sport liefert einen Überblick.

Spielplan da, Klassiker angesetzt! Die Bayern bitten Borussia Dortmund am siebten Spieltag zum Tanz.

Die Elf von Trainer Vincent Kompany eröffnet die Bundesliga-Saison 2025/26 am 22. August um 20:30 Uhr (live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X!) in der heimischen Allianz Arena gegen RB Leipzig.

Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 erfolgen in Kalenderwoche 28 (7. bis 11. Juli). In der 2. Bundesliga sind die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 1 und 2 in der kommenden Woche (30. Juni bis 4. Juli) vorgesehen, die der Spieltage 3 bis 7 zeitgleich mit den ersten Bundesliga-Terminierungen in der Folgewoche.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen ab Spieltag 6 der Bundesliga bzw. 8 der 2. Bundesliga werden in Kalenderwoche 36 bekanntgegeben. Im Saisonverlauf folgen die weiteren Ansetzungen, unter anderem in Abhängigkeit von den Terminierungen in den europäischen Klubwettbewerben sowie dem DFB-Pokal.

Artikelbild: Imago